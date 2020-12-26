سوناطراك تنفي معلومات مضللة وتؤكد: ” لا علاقة لنا بعمليات تسجيل طالبي العمل”

نفت مؤسسة سوناطراك بشكل قاطع المعلومات التي نشرتها بعض الجرائد اليومية حول إلغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل.

وقالت في بيان لها، اليوم السبت، إن هذه المعلومة خاطئة تماما لأنه لا علاقة لسوناطراك بعمليات تسجيل طالبي العمل.

وأوضحت مؤسسة سوناطراك أن هذه العملية تتم على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن.

وقالت أنه تم نشر خبر مفبرك والترويج لمعلومة كاذبة متعلقة بموضوع شديد الحساسية.

ودعت الى الحصول على المعلومة الصحيحة، من خلال الاقتراب من مديرية الاتصال لسوناطراك، التي تعتبر الهيئة المخولة الوحيدة للاتصال والاعلام.

واحتفظت سوناطراك بحقها في المتابعة القضائية بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام حول موضوع حساس.