سوناطراك توزع 80 ألف قفة لفائدة الأسر المعوزة

أطلقت سوناطراك عملية تضامنية واسعة، تهدف من خلالها إلى دعم الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود عبر الولايات الـ 58، تمثلت في توزيع 80 ألف قفة.

وأضحت سوناطراك في بيان لها، أن هذه المبادرة التضامنية، تتمثل في توزيع 80 ألف قفة. تحتوي على مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات العائلات خلال هذا الشهر الفضيل. في خطوة تعكس حرص سوناطراك على التخفيف من معاناة الفئات الهشة، وتعزيز روابط التضامن والتكافل الاجتماعي.

وستُنفذ هذه العملية التضامنية الواسعة بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، لتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها. خاصة في المناطق النائية، وذلك في إطار مواصلة برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك. الهادف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الهشة وتحسين ظروفها المعيشية، يضيف البيان.

وفي ختام البيان أشارت سوناطراك أنها من خلال هذه المبادرة التضامنية، تؤكد دورها كمؤسسة مواطنة. ملتزمة بتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، ومُساهِمة في تعزيز جهود التضامن الوطني.

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