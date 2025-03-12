سوناطراك: توزيع 80 ألف قفة تحتوي على مواد غذائية أساسية

يقوم مجمع سوناطراك بعملية تضامنية واسعة عبر الولايات الـ58. من خلال توزيع 80 ألف قفة تحتوي على مختلف المواد الغذائية الأساسية.

وتشكل هذه المبادرة التضامنية التي تهدف إلى دعم العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود خلال هذا الشهر الفضيل. خطوة تعكس حرص سوناطراك على التخفيف من معاناة الفئات الهشة. وتعزيز روابط التضامن والتكافل الإجتماعي.

وستنفذ هذه العملية التضامنية الواسعة بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري. لتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصة في المناطق النائية.

وتأتي هذه المبادرة التي تكرس دور سوناطراك كمؤسسة مواطنة، في إطار مواصلة برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك. الهادف إلى تلبية الإحتياجات الأساسية للفئات الهشة وتحسين ظروفها المعيشية.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور