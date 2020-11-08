سوناطراك توضح بخصوص تداول فيديو لغرق جملين في حوض للتنقيب

أوضحت شركة “سوناطراك”، اليوم الاحد في بيان لها، بخصوص تداول مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو يظهر غرق جملين في حوض لأشغال التنقيب.

وأكدت سوناطراك أن مقطع الفيديو المتداول يرجع تاريخه لأكثر من شهرين.

مشيرة أن أعوان الشركة تدخلوا في الوقت المناسب، لإنقاذ هذه المجموعة من الإبل التي اخترقت السياج المحيط بهذه الاحواض.

وأكد مجمع “سوناطراك” انه يقوم في إطار مساهمته في حماية البيئة، بصفة دائمة ومستمرة، بتسييج الأحواض المستعملة في اشغال التنقيب و بمعالجتها بالطرق المتعارف عليها في الصناعة البترولية حفاظا على سلامة الثروة الحيوانية ومواشي الساكنة المحلية.

إلى جانب ذلك فإن المجمع يقوم ايضا بتجهيز مشارب مائية صالحة للشرب في عدّة مناطق مما يضمن حماية الثروة الحيوانية و سلامتها من الامراض التي قد تنجم من استهلاك مياه هذه الاحواض.

واغتنمت سوناطراك الفرصة لتنبيه سكان المناطق القريبة من هذه الاحواض للحفاظ على السياج الموضوع لحماية ماشيتهم وثروتهم الحيوانية، من المخاطر المحتملة الى حين معالجة هذه الاحواض و إعادة المساحة المعنية الى حالتها الاصلية.