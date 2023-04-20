سوناطراك توظف في إليزي

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم عن برمجة عمليات الانتقاء والترتيب للمترشحين التي تستوفي فيهم شروط التوظيف. والذين تم نشر أسمائهم على مستوى وكالة التشغيل لولاية إليزي.

وأوضح مجمع سوناطراك في بيان له أن هذ العملية تندرج في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023. وأنه سيتم إجراء عملية الانتقاء والترتيب على مستوى مركز التكوين المهني لإن أمناس بدءً من الخميس القادم وإلى غاية الفاتح ماي 2023.

وأضاف بيان المجمع ان العملية تهدف “لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية في المنطقة، التي تتضمن 199 منصب عمل شاغر”.

وجددت سوناطراك “التزامها بضمان مبدأ الشفافية في عمليات التوظيف وتعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في كل مسابقات التشغيل التي تنظّمها من أجل استقطاب الكفاءات المؤهلة”.