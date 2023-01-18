سوناطراك.. توظيف مئات أعوان الأمن الداخلي سنة 2023

أعلن مدير الأمن الداخلي لدى الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، منير بلحسين، في ذات الصدد عن “توظيف مئات أعوان الأمن الداخلي خلال سنة 2023”. وذلك من أجل تشبيب مستخدمي هذا الجهاز.

كما أشار بلحسين للإذاعة الجزائرية، إلى أن سوناطراك قد خصّصت ميزانية تقدر بـ58 مليار دج. أي ما يعادل 400 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف الأمن الداخلي.

في حين أكد، بلحسين أن هذه الميزانية تغطي تكاليف التجهيزات والتكوين وصيانة أجهزة الحماية والأجور. وكذا الاستثمارات الهادفة إلى عصرنة إمكانيات تأمين مواقع الاستكشاف والإنتاج. فيما تم تخصيص ميزانية خاصة للجانب المتعلق بالوقاية من التهديدات السيبرانية.

وكان مجمع سوناطراك قد أعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة الانتقاء التي جرت فعاليتها بمركز التكوين المهني خماية محمد بإن أمناس، ولاية إليزي.

وحسب بيان سوناطراك تم تسليم قائمة 96 فائز بالمسابقة للوكالة الوطنية للتشغيل من أجل استكمال إجراءات الإعلان عن القائمة. والاستدعاء لاستلام مناصبهم عبر قنوات الوكالة الوطنية للتشغيل، المنوط لها حصريا إدارة عروض العمل الخاصة بالمجمع والإعلان عنها.

وجاء قرار التوظيف لسد إحتياجات سوناطراك على مستوى ولاية إليزي كذلك أنها باشرت بتقديم عرض تشغيل آخر عبر المنصة الرقمية OGC للوكالة الوطنية للتشغيل، لتوظيف 199 منصب جديد في مختلف الإختصاصات في إطار تنفيذ مخططها للتوظيف.

كما ذكرت سوناطراك في بيانها ان عرض العمل الإجمالي الحالي لتشغيل 199 منصب عمل. الذي تعلن عنه المؤسسة يتضمن 42 منصب شاغر من عرض التشغيل السابق والذي كان محددا بـ 138 منصب، نجح فيه 96 مترشح فقط.