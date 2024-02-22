سوناطراك.. توفير 38 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا

يحتل نشاط التسويق، الذي يشكل حلقة الوصل القوية في إمدادات الطاقة للسوق الوطنية والدولية، مكانة متميزة في مجمع سوناطراك. ما سمح للشركة الوطنية بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجالها، لاسيما في الغاز الطبيعي والمسال.

قال رئيس قسم تسويق المكثفات والمنتجات السائلة بالنيابة، مدني سمير خلال يوم إعلامي، تم تنظيمه مؤخرا لفائدة الصحافة تحسبا لانعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). أن هذه البنية تدير اليوم مجموعة كبيرة من الزبائن عبر قارات العالم الخمس. موضحا أن المهمة الأساسية لنشاط التسويق هي الترويج لمجمل إنتاج سوناطراك، من خلال توليد إيرادات مالية كبيرة.

ويتم تنظيم هذا النشاط عبر ثلاثة وحدات عملياتية منفصلة يرأسها رؤساء أقسام، حيث يتكفل الأول بتسويق الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي المسال وكذا غاز البترول المسال. بينما يركز القسم الثاني على تسويق النفط والمكثفات وجميع المنتجات السائلة. أما الثالث فهو مسؤول عن توزيع منتجات النفط والغاز في السوق الوطنية.

ومن خلال أربعة مركبات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، ثلاثة منها تقع في أرزيو (وهران) وواحدة في سكيكدة، تجاوزت قدرة سوناطراك 30 مليار متر مكعب. في حين توفر المصافي الخمس أكثر من 38 مليون طن سنويا، في انتظار إستلام المصفاة السادسة، التي هي قيد الإنشاء حاليا بحاسي مسعود (ورقلة)، والتي ستزيد طاقات التكرير بنسبة 20 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الموانئ النفطية الأربعة التي تقع في كل من أرزيو، الجزائر العاصمة. بجاية وسكيكدة، مع محطات التحميل الخاصة بها، تسهل عمليات التسويق.

وتكمن قوة سوناطراك في مجال التسويق أيضا في أسطول النقل الخاص بها، المكون من 17 سفينة، من بينها ناقلات غاز وناقلات بترول. مما يضمن توزيع غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال وكذا البترول على نطاق عالمي، فضلا عن وجود أنبوبي غاز رئيسيان. “مدغاز” و”إنريكو ماتيي”، يربطان الجزائر بإسبانيا وإيطاليا على التوالي. بقدرات نقل تبلغ 10 مليار و32 مليار متر مكعب على التوالي.