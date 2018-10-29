سوناطراك توقع إتفاقيات مع توتال وإيني الإيطالية للتنقيب عن النفط بعرض البحر

وقعت شركة “سوناطراك” اليوم الإثنين، اتفاقية مع شركة “توتال” الفرنسية للتنقيب عن النفط بعرض البحر ما يعرف باسم “أوف شور”، وهذا بالغرب الجزائري.

توقيع الإتفاقية تم حضور الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الطاقة قيطوني والرئيس المدير العام لسوناطراك ولد قدور بالإضافة إلى عدة شخصيات ومدراء الشركات، وممثل السفير البريطاني في الجزائر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقيات حول التنقيب عن النفط في عرض البحر، وهي خطوة عملاقة بالنسبة للجزائر، في مجال المحروقات.

كما وقعت شركة سوناطراك مع نفس الشركة الفرنسية، اتفاقية حول الطاقات المتجددة.

ووقعت أيضا شركة سوناطراك اتفاقية مع شركية إيني الإيطالية لإستغلال النفط بعرض البحر “أوف شور” بالشرق الحزائري وبالضبط بسكيكدة.

الاتفاقيات مع الشركة الإيطالية يتمثل في 15 ألف كم مربع وفيها أيضا حفر بئر بالقرب من بجاية.