سوناطراك توقع إتفاقية مبادئ مع أوكسيدونتال بتروليوم الأمريكي

وقع مجمع سوناطراك وشريكه أوكسيدونتال بتروليوم كوربورايشن (أوكسي) الأمريكي على إتفاقية مبادئ.

تندرج الإتفاقية في اطار تعزيز علاقاتهما الحالية عبر فرص شراكة جديدة في مجالي إستكشاف واستغلال المحروقات. وهي الاتفاقية التي تخص إبرام عقد للمحروقات في منطقة بركين وسط. في إطار القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.

للتذكير فإن سوناطراك وشركة أوكسي، إلى جانب شريكين آخرين يقومون باستغلال الرقعة التعاقدية لبركين في إطار عقد المحروقات المبرم في 19 جويلية 2022.