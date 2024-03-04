سوناطراك توقع اتفاقاً مع الشركة السعودية مداد للطاقة-شمال إفريقيا

أعلنت سوناطراك، اليوم الاثنين، عن التوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركة السعودية مداد للطاقة-شمال إفريقيا. الذي يعكس إرادة الطرفين في تجسيد الشراكة من أجل تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إيليزي جنوب حسب نظام الوتيرة السريعة.

وجرت مراسم هذا التوقيع بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي والشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة. إلى جانب مراد بلجهام، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”.

وعلى هامش مراسم حفل التوقيع، ناقش الطرفان آفاق التعاون بين الشركتين. في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات على وجه الخصوص. إضافة إلى مجالات أخرى من سلسلة قيم النفط والغاز.