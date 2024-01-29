سوناطراك توقع اتفاقية رعاية مع بلدية المنيعة لتمويل مشاريع تنموية

وقعت سوناطراك اتفاقية رعاية مع بلدية المنيعة لتمويل مشاريع تنموية تندرج ضمن مساعي المجمع لمرافقة جهود الدولة لتجسيد مشاريع جوارية تنموية لفائدة ساكنة المنطقة.

وحسب بيان سوناطراك أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب خلال هذه الزيارة التفقدية إلى ولاية المنيعة على مراسم إمضاء اتفاقية رعاية بين سوناطراك وبلدية المنيعة. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تمويل مشروع إنجاز قاعة متعددة النشاطات.

وحضر مراسيم التوقيع كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال. وكذا الإطارات المركزية لوزارة الطاقة والسلطات العمومية لولاية المنيعة.

وخلال اليوم الثاني من الزيارة التفقدية للولاية أطلع الوفد المرافق على سير المركز الطبي الاجتماعي لسوناطراك بالمنيعة. والذي يوفر خدمات صحية لعاملات وعمال سوناطراك وكذا المواطنين في وضعية الحاجة إلى الرعاية الصحية. كما تم إطلاع الوزير على عملية التكفل الصحي التي يقوم بها المركز.