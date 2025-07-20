سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة الصينية “سينوبك”

وقّع مجمع سوناطراك، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، اتفاقية مبادئ مع الشركة الصينية “سينوبك”، تهدف إلى تحديد إطار التعاون. بين الطرفين تمهيدا لتوقيع عقد أو عدة عقود للمحروقات تتعلق بمناطق اهتمام تقع في حوضي قورارة وبركين شرق.

ووقّع الاتفاقية كل من فرحات أونوغي، نائب الرئيس المكلّف بالأعمال والتسويق بسوناطراك، ووو تشيولي، الرئيس المدير العام لشركة. “سينوبك أوفرسيز” للنفط والغاز.وذلك تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيناقش الطرفان برنامج الأشغال المزمع الاتفاق عليه بهدف تقييم واستغلال موارد المحروقات في حوضي قورارة وبركين شرق. مع الحرص على دمج أفضل للممارسات في مجال حماية البيئة والاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أن “هذا التوقيع. الذي يعد ثمرة مسار طويل من التعاون والعمل المشترك، من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة أمام الطرفين لاستكشاف موارد المحروقات. في المنطقتين، بما يعزز فرص الشراكة وإبرام عقود محروقات واعدة في إطار تثمين ثروات بلادنا بشكل مسؤول ومستدام”.

وأشار حشيشي إلى أن المجمّع يعتبر هذه الاتفاقية خطوة “جديدة وبنّاءة” في سياق العلاقة “التاريخية” التي تجمعه ب”سينوبك”. مبرزا أن هذه الشراكة المتجددة “تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين. وتطابق الرؤى حول أهمية تطوير مواردنا الطبيعية على أسس علمية وتقنية متينة”.

وأضاف أنه واثق من أن الاتفاقية ستمكن الطرفين من التأسيس، في المرحلة المقبلة, لمشاريع نوعية “تتماشى مع تطلعات بلدينا وشعبينا. وتسهم في تنمية موارد الطاقة بشكل مستدام”.

كما أوضح أن الاتفاقية تتيح للطرفين العمل في حوضي قورارة وبركين شرق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، قائلا : “نأمل أن يتم. عقب هذه الفترة، توقيع عقد محروقات لتطوير هاتين الرقعتين، بما يعزز قدراتنا الإنتاجية”.

وبين حشيشي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن التزام سوناطراك، في إطار خطتها التطويرية، بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة. في مجالات الاستكشاف والتطوير والابتكار، مشيرا إلى أنه لمس لدى شركائه في “سينوبك” استعدادا أكيدا للارتقاء بالتعاون إلى المستوى الاستراتيجي الذي يليق بعمق العلاقات التقليدية بين الجزائر والصين.

من جهته، أكد المدير العام لشركة “سينوبك” وعضو مجلس إدارتها، كسو ويسونغ، أن الاتفاقية تمثل “نقطة تحول”. في الشراكة بين الطرفين.معربا عن رغبة الشركة الصينية في المساهمة في تطوير قطاع المحروقات بالجزائر من خلال تقاسم خبراتها في هذا المجال.

وأضاف ويسونغ أن “سينوبك” على قناعة بأن مشاريعها في الجزائر ستمنح قيمة “دائمة” لتعاونها مع سوناطراك، وستتيح لهما التطور معا بوتيرة “سريعة”.

كما أكد أن “سينوبك” تطمح إلى العمل على مختلف الأصعدة.من خلال تنفيذ دراسات مشتركة مع سوناطراك. ودراسة إمكانية بناء مصانع لإنتاج الأدوات الأساسية لقطاع المحروقات, بما يضمن استفادة الطرفين من هذه الديناميكية.

يذكر أن شركة “سينوبك” تنشط في الجزائر منذ سنة 2002,

حيث تستغل حقل زرزايتين بالشراكة مع سوناطراك. في إطار عقد شراكة يهدف إلى استرجاع وتثمين المحروقات المتوفرة بالحقل.

وتعد “سينوبك” أيضا شريكا لسوناطراك بموجب عقد محروقات موقع بتاريخ 25 فيفري 2025. يتعلق باستكشاف واستغلال محيط حاسي بركان شمال.