سوناطراك توقع بروتوكول اتفاق مع شركة سينوبك

قامت سوناطراك وشريكها الصيني سينوبك بتوقيع بروتوكول اتفاق، ليُجسّد بذلك إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات القائمة بينهما وتوسيع تعاونهما من خلال فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات.

وحسب بيان سونطراك، فإن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين، بغية إبرام عقد للمحروقات في مساحة الاستكشاف حاسي بركان شمال، في إطار القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

يجدر التذكير أن شركة سينوبك تعمل في الجزائر منذ سنة 2002، وتستغل مع سوناطراك مكمن زرزايتين، في إطار عقد شراكة يهدف إلى استرجاع وتثمين المحروقات بهذا المكمن.