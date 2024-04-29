سوناطراك توقع بروتوكول تفاهم مع الشركة الأمريكية هيكاتي “جلوبال رنيوبالز إنيرجي”

قامت اليوم كل من سوناطراك والشركة الأمريكية هيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي (إتش جي آر إنيرجي) بالتوقيع على مذكرة تفاهم بمقر المديرية العامة لسوناطراك.

وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لشركة هيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي دايفيد ويلهلم.

وحسب بيان شركة سوناطراك، فستتيح هاته المذكرة في مرحلة أولى لشركتي سوناطراك وهيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي بإجراء دراسة جدوى بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر.

وتلي هذه المرحلة مرحلة ثانية تتضمن دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر.

كما يجدر التذكير أن هيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي هي واحدة من أبرز المطورين والمالكين والمستغلين لمشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب حلول التخزين في أمريكا الشمالية وبعض الأسواق الدولية.

ويندرج توقيع مذكرة التفاهم هذه ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة التي تساهم سوناطراك في تنفيذها بشكل فعال، من خلال اعتماد برنامج طموح يهدف إلى تلبية احتياجات المواقع النفطية والغازية من الطاقة بطريقة مسؤولة ومستدامة، بالشكل الذي يحد من استهلاكها للمحروقات، مما يسهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.