سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية

وقع مجمع سوناطراك خلال شهر أفريل الجاري، اتفاقيات تمويل ورعاية في إطار برنامجه للاستثمار الاجتماعي، وهذا على مستوى عدة ولايات من البلاد.

ففي ولاية تمنراست، تم توقيع اتفاقية بتاريخ 16 أفريل الجاري، تتعلق بتمويل تجهيزات ومعدات طبية لفائدة الهياكل الصحية المحلية.

وبتاريخ 14 أفريل الجاري، أبرم مجمع سوناطراك بمقر ولاية إليزي اتفاقية في مجال الاستثمار الاجتماعي، تشمل تمويل معدات وتجهيزات لفائدة القطاع الصحي. وذلك بحضور الوالي احسن خالدي، ممثلي المجمع، وكذا السلطات المحلية.

أما في ولاية تيميمون، وقع مجمع سوناطراك اتفاقية رعاية مع السلطات المحلية بتاريخ 10 أفريل الجاري. يتم بموجبها تخصيص دعم لمدرسة نموذجية يشمل تزويدها بمعدات إعلام آلي. بالإضافة إلى اقتناء كتب لفائدة مكتبة المدرسة.

وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية المندرجة في إطار دعم قطاع التربية وتعزيز الوسائل التعليمية لفائدة التلاميذ. بإشراف والي تيميمون، بن اعمر سونة. بحضور ممثلي سوناطراك، إلى جانب السلطات المحلية.

علاوة على ذلك، قام مجمع سوناطراك إلى جانب مختلف فروعه. بمنح إعانات مالية لفائدة ولايات تيميمون. إليزي،جانت وتامنراست، من خلال اتفاقيات رعاية موجهة لدعم الأندية الرياضية المحلية.

وتوجت هذه المبادرات بتوقيع أكثر من 64 اتفاقية.ما يعكس التزام المجمع بتشجيع الرياضة المحلية، وحرصه على ترسيخ النشاط الرياضي كعنصر محوري للتنمية المجتمعية.