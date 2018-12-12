سوناطراك توقع عقدين للتعاون مع “ترانسنفت” الروسية

وقعت سوناطراك والشركة الروسية لنفل النفط ترانسنفت اليوم الاربعاء بالعاصمة على اتفاقيتي تعاون.

الاتفاقيتين تتعلقان بسلامة وأمن مرافق نقل وتخزين المحروقات السائلة الخاصة بنشاط النقل عبر الانابيب لسوناطراك.

وينص العقد الأول، الذي ابرم مع ترانسنفت دياسكان على فحص ومعاينة خط أنبوب اوهانت بحوض الحمراء في حاسي مسعود.

لنقل المكثفات و كذا معاينة وتفقد قسم من رحود نص بقاسي طويل الى جانب خط أنبوب غاز البترول المميع بمنطقة ارار في حاسي الرمل.

ويتم هذا الفحص بواسطة جهاز لتنظيف الانابيب، العقد الذي يمتد على مدى 18 شهرا تبلغ قيمته حوالي 1.16مليون أورو.

اما العقد الثاني فقد تم توقيعه مع ترانسنفت للبحث والتطوير ويخص تشخيص حالة جهاز الحماية من الصواعق المحتملة.

في حظيرة تخزين المحروقات التي تصل من منطقة النقل وسط ببجاية ، كما يتضمن العقد ايضا الدراسة الهندسية لإعادة تأهيل جهاز الحماية.

وتبلغ قيمة هذا العقد،الذي يمتد الى 6 أشهر، 331.709 يورو.