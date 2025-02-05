سوناطراك توقع عقد تصنيع براءة اختراع تطوير جهاز جديد

تم اليوم التوقيع على عقد تصنيع براءة اختراع بين المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، فرع سوناطراك.

وحسب بيان المجمع، جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الرئيس المدير العام، رشيد حشيشي. في حفل بمقر المديرية العامة لسوناطراك.

وأكد البيان أن الهدف من هذا العقد للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار هو تصنيع جهاز أوتوماتيكي جرى تصميمه من طرف المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك.

كما تم تسجيل براءة اختراع هذا العقد لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. وأضاف البيان أن العقد يشمل تركيب هذه التكنولوجيا الجديدة في مواقع الإنتاج التابعة لسوناطراك. إذ سيتم تجهيز 500 بئر منتجة، في كل من حاسي مسعود وحاسي الرمل بهذه التكنولوجيا.

ويتميز هذا الجهاز الأوتوماتيكي الإلكتروني، الذي يتم التحكم فيه عبر واجهة رقمية ذكية، بقدرته على تعديل حقن الغاز (معدلات الدفق) في مكامن المحروقات بصفة تلقائية. بهدف الحفاظ على الضغط وزيادة إنتاج الآبار.

وإضافةً إلى ذلك، فإن هذا الجهاز الأوتوماتيكي يتمتع بمميزات تقنية تفوق تلك التي تتضمنها المنتجات المماثلة المستوردة. مثل التّحكم عن بعد وميزة إزالة الجليد.