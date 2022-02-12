سوناطراك توقع عقد تقاسم الإنتاج لرقعة كفرا مع النيجر

وقعت سوناطراك وشريكها الإندونيسي بيرتامينا علاقتهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم. من اجل مواصلة تعاونهما الاستراتيجي لتعزيز أنشطتهما في الجزائر ودوليا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار و الرئيس المدير العام لشركة بيرتامينا، نيك ويدياواتي. وتشمل عدة مجالات منها التعاون في مشاريع المنبع الحالية و/أو الجديدة. وتوريد وشحن النفط الخام وغاز البترول المسال GPL والطاقات المتجددة والبحث والتطوير.

وصرح توفيق حكار “إننا نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة والتي تظهر رغبة الطرفين في تعزيز علاقتهما القائمة”. كما أعرب عن رغبته في تعزيز هذه العلاقة من خلال دراسة فرص الاستثمار الجديدة في النفط والغاز في الجزائر وخارجها. والتي تعود بالفائدة على الطرفين.

وصرحت ويدياواتي انه “يجب أن تكون شركات النفط والغاز الوطنية مثل سوناطراك وبيرتامينا في طليعة الاقتصاد الوطني. من خلال توفير الطاقة للسوق المحلي. مضيفة بأنه من خلال تعاونها مع شركة سوناطراك. فإن بيرتامينا متفائلة بشأن قدرتها على التغلب على مختلف التحديات التي ستواجهها صناعة النفط والغاز في المستقبل. حيث سيتم تشجيع صناعة النفط والغاز الى المبادرة بمشاريع في مجال التحول الطاقوي والاتجاه نحو إزالة الكربون. لذلك، تحتاج شركات النفط والغاز إلى التفكير بشكل ابداعي لإدارة مشاريعها” عقبت نيك ويدياواتي.

وأضاف حكار “إدراكًا منها للتحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية، بادرت سوناطراك بالتعاون مع شركائها مثل بيرتامينا. في تحديد التغييرات التي يجب إجراؤها في أنشطتها المختلفة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وإبرام مذكرة التفاهم يؤكد مرة أخرى اهتمام شركات النفط والغاز الدولية بقطاع المحروقات في الجزائر”.