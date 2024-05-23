سوناطراك توقع عقد لإنجاز أكبر مكمن للغاز الطبيعي في إفريقيا

وقع مجمع سوناطراك مع إتحاد شركات بيكرهيوز، نوفو بينيون إنترناشيونال إس آر إل وتيكنيمونت إس بي أي عقد يتعلق بإنجاز منشآت لتعزيز المكمن الغازي- المرحلة الثالثة - الخطوة الثانية – لحاسي الرمل، أكبر مكمن للغاز الطبيعي في الجزائر والقارة الأفريقية، بهدف مرافقة النضوب الطبيعي لهذا المكمن من أجل ضمان الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 188 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.

وأفاد بيان سوناطراك العقد يتضمن العقد إنجاز، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء، 3 طوابق ضغط على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية بإجمالي 20 شاحنا توربينيا، وإعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية.

وكذا إنشاء 3 وحدات لإزالة الزئبق من المكثفات، والتوحيد بين خطوط المعالجة لوحدات الإنتاج لحاسي الرمل وبين عمليات الربط بين المرافق (شبكة المياه لمكافحة الحرائق، هواء الأدوات، هواء الخدمة، نظام الديزل، نظام الشعلة ونظام النيتروجين).

وتقدر آجال إنجاز هذا المشروع بالنسبة لمحطات التعزيز المركزية والشمالية والجنوبية بـ 33 و36 و39 شهراً، على التوالي، مع بدء تشغيل طوابق التعزيز في أكتوبر 2026 وجانفي 2027 وأفريل 2027، على التوالي.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والوفاء بالالتزامات التجارية لشركة سوناطراك على الصعيد الدولي.