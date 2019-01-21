سوناطراك توقع عقد مع مجمع صيني لتوسيع الميناء البترولي بسكيكدة

وقع مجمع سوناطراك والمؤسسة الصينية “هاربور اينجينرينغ كومباني”، اليوم الإثنين، على عقد يخص دراسة إنشاء مرفأ بترولي للغاز الطبيعي بمناء سكيكدة.

ويتضمن هذا المشروع إنشاء مرفأ بترولي وبنى تحتية بحرية ومينائية، والذي من شأنه السماح برفع إنتاج مجمع الغاز الطبيعي المميع.

فضلا عن انجاز مركز جديد لرسو السفن بمنطقة تخزين، والذي من المحتمل أن تصل مساحته إلى 15 هكتار.

ومن المتوقع أن يدخل هذا المشروع حيز الخدمة، في غضون 28 شهرا.

وسيسمح انجاز المرفأ البترولي الجديد، برفع إنتاج وطاقة الناقل الكبير للغاز الطبيعي المميع المتواجد في سكيكدة.

كما سيسمح برسو السفن ذات القدرات الكبيرة، ما يفتح بالتالي أفق واسعة لسوق الغاز الطبيعي المميع الجزائري.