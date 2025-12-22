إعــــلانات
سوناطراك توقع عقود خدمات مع شركة بيرتامينا الإندونيسية على مدى 25 سنة

بقلم أسماء.ع
وقع مجمع سوناطراك، اليوم الاثنين، عقود خدمات مع شركة بيرتامينا الإندونيسية على مدى 25 سنة.

