الوطني سوناطراك توقع عقود خدمات مع شركة بيرتامينا الإندونيسية على مدى 25 سنة بقلم أسماء.ع نشر في 22 ديسمبر 2025 - 15:49 وقع مجمع سوناطراك، اليوم الاثنين، عقود خدمات مع شركة بيرتامينا الإندونيسية على مدى 25 سنة.