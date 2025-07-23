سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع إيني الإيطالية

وقع مجمع سوناطراك اليوم على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع شركة إيني الإيطالية.

وجرت مراسم التوقيع في إطار الزيارة الرسمية التي يؤدها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا.

وتم التوقيع عى المذكرة بين كل من رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي للمجمع الإيطالي إيني.

والهدف من هذه المذكرة تعزيز التعاون في مجالات المحروقات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق، تلتزم سوناطراك وإيني بتوطيد تعاونهما في مجال تثمين الموارد الطاقية الجزائرية.

وهذا من خلال إبرام عقود جديدة للمحروقات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، ممّا سيُمَكّن من تمديد عقود التموين بالغاز الموجّه للتصدير نحو إيطاليا.