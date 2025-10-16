سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للمحروقات بالموزمبيق

قامت سوناطراك والشركة الموزمبيقية “إمبريسا ناسيونال دي هيدروكاربونيتوس (إي.أن.أش)”، اليوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم. تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز بالموزمبيق، على أساس مبادئ المساواة. والتبادل، والمنافع المشتركة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والسيدة لودوفينا برناردو. رئيسة مجلس إدارة شركة إي.أن.أش. وذلك خلال مراسم جرى تنظيمها بمقر وزارة المعادن والطاقة لجمهورية موزمبيق. بحضور الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة. الذي يؤدّي زيارة عمل إلى جمهورية موزمبيق.

وتحدد مذكرة التفاهم هذه مجالات الاهتمام المشترك وتعْنى على وجه الخصوص بالتعاون في إطار مشاريع استكشاف وإنتاج المحروقات في موزمبيق. والتي تمتدّ إلى نشاطات النقل والمصب، إلى جانب تقديم الخدمات على مجمل سلسلة قيم المحروقات.

ومن ناحية أخرى، تنص هذه المذكرة على دراسة إمكانية ربط شبكة توزيع الغاز الطبيعي بالاستهلاك المنزلي.

كما تهدف أيضا إلى تعزيز القدرات التقنية للمستخدمين التابعين للشركة الموزمبيقية إي.أن.أش، عبر تقاسم المعارف في مجالات الجيولوجيا. والهندسة والنشاطات البترولية، وذلك من خلال دورات تكوينية تقدمها سوناطراك.

وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة إلى الأمام في مسار التعاون الطاقي بين الجزائر وموزمبيق. كما تعكس طموح سوناطراك في توسيع نشاطها على الصعيد القاري. بصفتها عاملا رئيسيا في القطاع الطاقي.

كما ذكرت بيان سوناطراك أن شركة “إمبريسا ناسيونال دي هيدروكاربونيتوس (إي.أن.أش)” هي شركة وطنية موزمبيقية. تعنى بترقية تثمين المحروقات السائلة والغازية في جمهورية موزمبيق. وهذا عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات.

