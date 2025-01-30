سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الموريتانية للمحروقات

وقّع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم مع نظيره المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل عبد الفتاح.

وتحدّد مذكرة التفاهم هذه أوجه الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق باستفادة الطرف الموريتاني من خبرة سوناطراك، قصد ترقية قطاع النفط في موريتانيا.

وتمحورت المذكرة في فحواها على التعاون في نشاطات الاستكشاف والإنتاج في البر وعرض البحر. وتمتد إلى تبادل الخبرات والمعلومات، ودراسة فرص إنشاء مخابر مختصة، وإمكانية إنجاز بنىً تحتية لنقل وتخزين المحروقات والمنتجات النفطية.

كما تناولت دراسة إمكانية تموين الجانب الموريتاني بالمحروقات والمنتجات النفطية وإنشاء شركة مختلطة لتطوير قطاع المصب النفطي. إضافة إلى تبادل المعارف التكنولوجية وتطوير برنامج أبحاث مشترك حول الهيدروجين الأخضر والأبيض، ومصادر الطاقة البديلة.

وأضاف البيان أن هذه المذكرة تهتم بتطوير المهارات المهنية لمستخدمي الشركة الموريتانية للمحروقات وتكوينهم ومرافقتهم من طرف خبراء من سوناطراك.

ويمثّل هذا الاتفاق خطوة نوعية في مسار التعاون الطاقوي المستقبلي بين الجزائر وموريتانيا. ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات المشتركة.