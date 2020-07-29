سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع سيبسا

وقعت سوناطراك وشريكها سيبسا اليوم، مذكرة تفاهم لبحث إمكانيات الاستثمار المشترك في مجالات استكشاف وتطوير إنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي.

وحسب بيان سوناطراك سيسمح توقيع هذه المذكرة أيضًا لسوناطراك وسيبسا بتعزيز شراكتهما الحالية، من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة.

وأوضحت سوناطراك أن إبرام هذه المذكرة يؤكد على رغبة سوناطراك في تعزيز سياسة الشراكة، خاصة في إطار العمل بتدابير قانون أنشطة المحروقات، الهادفة، أيضا، الى زيادة احتياطاتنا من المحروقات ورفع مستويات انتاجها.

للإشارة، “سيبسا” شركة إسبانية عالمية متكاملة، يغطي نشاطها جميع مكونات سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز.

وتملك الشركة خبرة تمتد لأكثر من 90 عاماً، ويشمل نطاق أعمالها عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات، وبيع النفط الخام، وتجارة المشتقات النفطية، والغاز والطاقة، والطاقة النظيفة.

وتعد “سيبسا” أكبر منتج في العالم لألكيل البنزين الخطي والكومين، وثاني أكبر منتج للفينول، ورابع أكبر شركة صناعية في إسبانيا، وهي إحدى الشركات الرائدة في إسبانيا في مجال الطاقة، وتنتشر أعمالها في أكثر من 20 بلداً عبر أربع قارات.