سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع سينوباك

تم اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم (MoU)، بين كل من سوناطراك وسينوباك.

وقد تم استقبال وفد بقيادة Guo Yueliang، المدير التنفيذي لشركة سينوباك Sinopec International Energy Investment Limited بمقر سوناطراك. من طرف توفيق حكار الرئيس المدير العام بحضور الإطارات المسيرة للشركة.

وتطرق الطرفان، خلال هذا الاجتماع، للعلاقات الحالية وآفاق التعاون، لا سيما، في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وتعبر هذه الاتفاقية عن إرادة الطرفين في توطيد علاقاتهما الحالية وتوسيع تعاونهما، من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة.

وتتواجد شركة سينوباك بالجزائر منذ سنة 2002 وتستغل مع سوناطراك حقل زارزايتين. في إطار عقد شراكة يهدف إلى رفع معدل استرجاع احتياطيات النفط الخام المتوفرة.

للتذكير، وقعت سوناطراك وشريكها سينوباك Sinopec Overseas Oil & Gas Limited (SOOGL) ، بتاريخ 28 ماي 2022. عقد تقاسم الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية لزارزايتين، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 الذي يحكم أنشطة المحروقات. تقدر قيمة الاستثمار الإجمالي المسطر لتنفيذ برنامج أشغال التطوير والاستغلال المتفق عليه. بنحو 490 مليون دولار أمريكي، مما سيسمح باسترجاع ما يقرب من 95 مليون برميل من النفط.