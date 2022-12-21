سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع H&R الألمانية لإقامة مشروع صناعي

وقعت سوناطراك والشركة الألمانية H&R، مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر بالشراكة مع H&R بغرض تثمين المنتجات الثانوية لوحدات زيوت التشحيم لمصفاة أرزيو.

وحسب بيان للمجمع، تم توقيع مذكرة التفاهم، على هامش الملتقى الجزائري الألماني الرابع للطاقة.

وأوضح البيان، أن هذا المشروع سيسمح بإنتاج منتجات خاصة ذات قيمة مضافة عالية.

وتستخدم هذه المنتجات بشكل خاص في الصناعات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وإطارات المركبات لصالح السوق الوطنية وللتصدير.

كما وقعت أمس الثلاثاء، سوناطراك، وشركة الغاز الألمانية VNG AG على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري- الألماني. مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع. في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.

وسيتم التركيز في البداية على إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بسلسلة القيم للهدروجين، من الإنتاج والنقل إلى التسويق. بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية. التي سيتم تطويرها سويا في هذا المجال.

وتنخرط سوناطراك بشكل تام في خارطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. بهدف إطلاق مشاريع تجريبية في المدى المتوسط. شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر وأوروبا. التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين الأخضر. وتوفر إمكانات إنتاج الطاقة الشمسية تسمحان لسوناطراك بالانخراط في استراتيجية طوبلة المدى. لتجسيد مشاريع الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية.