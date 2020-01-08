سوناطراك توقع مع “تيكنيكاس رونيداس” و “سامسونغ” عقدا لإنجاز محطة تكرير بحاسي مسعود

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، عقدا مع “تيكنيكاس رونيداس” الإسبانية وسامسونغ للهندسة، لكوريا الجنوبية، عقدا لإنجاز محطة لتكرير النفط على مستوى حوض الحمراء بحاسي مسعود.

وحسب بيان سونطراك، يتمحور هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 440 مليار دج، حول إنجاز محطة لتكرير النفط الخام بتصفية عميقة بطاقة 5 مليون طن سنويا.

وتم التوصل الى هذا الاتفاق عقب مناقصة اطلقها مجمع سوناطراك في 2017.

وقد تقدمت سبع شركات بعروض، من اصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، وتم الاحتفاظ بأربعة منها في ماي 2018، قبل أن ترسو المناقصة على مجموعة تيكنيكاس رونيداس-سامسونغ.

وتدخل هذه المصفاة الجديدة في إطار برنامج مجمع سونطراك الذي يهدف الى تعزيز الانتاج الوطني من الوقود ومواد التشحيم، لتلبية الطلب الداخلي على المدى المتوسط والطويل، وكذلك انتاج أحجام إضافية للتصدير.

وسيتم تنفيذ المشروع عن طريق عقد من نوع الهندسة والتموين والبناء خلال 52 شهرا.