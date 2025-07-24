سوناطراك توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركات ليبية

وقع مجمع سوناطراك اليوم على 4 مذكرات تفاهم بين عدد من فروع وهياكل مجمع سوناطراك وشركات ليبية متخصصة في مجالات نشاط متنوعة.

وحسب بيان سوناطراك تتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجال الجيوفيزياء، حيث تم توقيعها بين الشركة الوطنية للجيوفيزياء “إيناجيو” التابعة لشركة سوناطراك والشركة الليبية “ناجيكو”.

والهدف من هذه المذكرة توحيد موارد الشركتين للقيام بأعمال الجيوفيزياء والمعالجة والتفسير الزلزاليين.

وبينما المذكرة الثانية مجال خدمات الآبار، وتم توقيعها بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار، ENSP، التابعة لسوناطراك، والشركة الليبية ”جوت” JOT، لتنفيذ خدمات النفط والغاز في الجزائر والخارج، بما في ذلك اختبار الآبار وحفرها.

وتخص المذكرة الثالثة، مجال الأنشطة والتحاليل المخبرية، وتم توقيعها بين قسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج بسوناطراك ومركز بحوث النفط التابع للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

والهدف منها وتهدف هذه المذكرة للقيام بشكل مشترك بأنشطة المختبرات والتحاليل في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

أما مذكرة التفاهم الرابعة تتعلق بالتكوين ونقل المعرفة، وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون في مجال التكوين ونقل المعرفة في كافة التخصصات المتعلقة بسلسة القيمة للمحروقات.

ويعد إبرام مذكرات التفاهم هذه مع الشركات الليبية جزءًا من مسارٍ عميق للحوار والتعاون، مما يعكس التزام سوناطراك بتطوير شراكات استراتيجية متينة ومستدامة مع شركائها الليبيين.