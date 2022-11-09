سوناطراك : توقيع اتفاقية إنجاز مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مع بلدية إن أمناس

قام مجمع سوناطراك بولاية إن أمناس بالتوقيع على اتفاقية لإنجاز مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مع بلدية إن أمناس. حيث ستتكفل سوناطراك بإنجاز المشروع لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وتندرج العملية ضمن برنامج الإستثمار الاجتماعي المسطر لسنة 2022 و 2023. تنفيذا لاستراتيجية مجمع سوناطراك في ميدان المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في للتنمية الاجتماعية لمناطق الظل والمعزولة.

وختمت مؤسسة سوناطراك بيانها ” مؤسسة سوناطراك في خدمة التنمية والمجتمع لأزيد من نصف قرن. وتسعى دوما أن تكون سباقة للعمل الجواري الإجتماعي. باعتبارها شركة مواطنة لها التزاماتها الوطنية ولها بصمتها في مشاريع التنمية المحلية للمناطق المعزولة في الوطن”.