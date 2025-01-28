سوناطراك..توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجال التدريب و التكوين المهني 

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج العُمانية، وقعت سوناطراك اتفاقيتين للتعاون تهدفان إلى تطوير برامج التدريب والتكوين المهني في قطاع النفط والغاز. تأتي هاتان الاتفاقيتان تنفيذاً لبروتوكول التفاهم الموقع بين الطرفين بتاريخ 24 أفريل 2024.

وقّع الاتفاقيتين عن جانب سوناطراك عبد القادر قنون، مدير المعهد الجزائري للبترول، سعاد عبد الله، مديرة أكاديمية سوناطراك للإدارة. بينما مثّل الجانب العُماني الرئيس التنفيذي. لشركة أبراج لخدمات الطاقة المهندس سيف الحمحمي، وذلك بحضور عدد من الإطارات من كلا الجانبين.

تشكل هاتان الاتفاقيتان إضافة نوعية لبروتوكول التفاهم المبرم بين الطرفين. حيث تركز الاتفاقيتان على وضع إطار عمل مشترك يهدف إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات التقنية والإدارية للموظفين، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات. في مجالات التكوين والبحث العلمي.

يجسّد هذا التعاون رؤية مشتركة لتعزيز التكامل بين الخبرات الجزائرية والعُمانية. ويعكس التزام الطرفين ببناء شراكة استراتيجية مستدامة تقوم على تطوير الكفاءات البشرية. وتوطيد العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة.