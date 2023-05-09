سوناطراك.. توقيع سياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، على مستوى المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على سياسة و مدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك. وفقًا للمعيار الدولي إيزو 37001، المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة.

كما جرت مراسم التوقيع بحضور ممثل رئيس الجمهورية، و رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، والمدير العام للمعهد الوطني للتقييس. بالإضاقة إلى ممثلي وزارة العدل والمالية، و المفتش العام للدرك الوطني، ومدير الشرطة القضائية للأمن الوطني. و الإطارات المسيرة لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارة.

و تتضمن سياسة المجمع لمكافحة الفساد والرشوة مبادئ والتزامات الشركة في هذا الشأن. كما تهدف إلى وضع آليات الرقابة والوقاية التي تحظر الفساد. كما تساهم في تعزيز ثقافة الأخلقة في مختلف معاملات وأنشطتها.

في حين، نوه وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، بالعمل الجاد والبناء الذي قامت به سوناطراك. و الذي يندرج ضمن تطبيق الأحكام الدستورية والقوانين المنبثقة عنه. و المتعلقة بتجسيد المؤسسات العمومية لمعايير الشفافية و المسؤولية. وكذا تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ذات الصلة بمكافحة الفسا. و كذا تفعيل البرنامج الحكومي لأخلقة الحياة العامة. و تطبيق مضامين برنامج الأخلاقيات المندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.