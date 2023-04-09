إعــــلانات
الوطني

سوناطراك.. توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير spa

بقلم أسماء.ع
سوناطراك.. توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير spa
  • 131
  • 0

قامت سوناطراك، بتاريخ 6 أفريل، بمقر الشركة القابضة سوناطراك للخدمات الشبه البترولية، توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير spa. من قبل الشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa. بحضور المدير المركزي المكلف بالشؤون المؤسساتية والرؤساء المدراء العامون للشركات القابضة والشركات الفرعية والإطارات المسيرة للشركات المعنية. وتدخل عملية الدمج في إطار إعادة تشكيل المحفظة الوطنية لسوناطراك.

كما تهدف عملية الدمج بشكل أساسي إلى خلق تعاضد الموارد البشرية والمالية والمادية والإدارية. من خلال الجمع بين أنشطة الشركتين (المدمجة والمستحوذة). والاستعمال الراشد والأمثل للإمكانات المتوفرة.

والتوفر على شركة تتخصص في الهندسة والامداد والبناء EPC. من خلال الجمع بين خبرة الشركة ذات أسهم سفير.  SAFIR Spa والشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa ، لا سيما في مجال الهندسة .

بالإضافة إلى ضمان تكفل أفضل لإنجاز مشاريع المجمع بصيغة هندسة وإمداد وبناء EPC. واغتنام فرص الأعمال الجديدة اعتمادا على نتائج التعاضد بفعل عملية الدمج.

خلال هذه المراسم تم التأكيد أن عملية الدمج عن طريق الاستحواذ لن يكون لها أي تأثير على المكاسب المهنية. لموظفي الشركة ذات الأسهم سفير Spa SAFIR المدمجة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/KNNey
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر