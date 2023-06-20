سوناطراك.. توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية  CC7

وقعت سوناطراك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الصينية للكيمياء والهندسة والبناء CC7، تتعلق بتطوير دراسات الجدوى لمركب بتروكيماوي للتكسير بالبخار.

حيث تستخدم مادة أولية مختلطة مكونة من النفتا المستخرج من مصفاة سكيكدة والإيثان المستخرج من مركب GL1K .

وذلك لإنتاج البولي إيثيلين بجميع أنواعه بالإضافة إلى منتجات أخرى ، و بالأخص البروبيلين والبوتاديِين.

وستتطرق هذه الدراسة أيضًا إلى تقدير حجم الاستثمار وتسويق المنتجات النهائية لهذا المركب البتروكيماوي.

وحسب بيان سوناطراك، سيتم إنجاز هذا الاستثمار بصيغة “تمويل المشروع” بدعم من بنوك وطنية ودولية.

وتم توقيع هذه المذكرة بمقر المديرية العامة، من طرف نائب الرئيس المكلف بنشاط التكرير والبتروكيماويات بعطوش بوطوبة.

ورئيس الشركة الوطنية الصينية للكيمياء والهندسة والبناء CC7 السيد لونغ هايانغ، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد توفيق حكار.

للإشارة، فإن مؤسسة CC7، شركة وطنية صينية متخصصة في الهندسة وبناء المشاريع في مجالات مختلفة بما فيها قطاع التكرير والبتروكيماويات، وقد أنجزت العديد من المشاريع الكبرى في عدة دول.