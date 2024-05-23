سوناطراك توقّع إتفاقية مع “إكسون موبيل” الأمريكية لاستكشاف وإنتاج المحروقات

وقّع مجمع سوناطراك، إتفاقية مبدئية مع الشركة الأمريكية للنفط والغاز “إكسون موبيل”. بغرض تطوير التعاون بين الطرفين على امتداد سلسلة القيم في الجزائر في مجال إستكشاف وإنتاج المحروقات.

وستسمح هذه الإتفاقية للشركاء بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض اهنات، حوض قورارة. مع التركيز على التميز العملياتي والإبتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الإستدامة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للمجمع ، تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بحضور الإطارات المسيرة للمجمع و ممثلي إكسون موبيل.

وتمّ التوقيع على الاتفاقية من طرف نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بتطوير الأعمال والتسويق، فرحات أونوغي. ونائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل، جون أرديل.