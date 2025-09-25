سوناطراك توقّع عقدين مع شركتين صينيتين لمعاينة أنابيب نقل المحروقات

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم، عن توقيع عقدي خدمات مع اتحاد الشركتين الصينيتين “سي أي. آي إي. سي” و”أس. أل. بي. آي”، وذلك لفحص ومعاينة خمسة أنابيب لنقل الغاز يبلغ طولها الإجمالي 3.576 كيلومتراً، من بينها أنبوبان مخصصان لتموين الزبائن على المستوى الدولي (GO2 بطول 548 كلم وGPDF بطول 521 كلم).

ويأتي إبرام هذين العقدين بعد مناقصة وطنية ودولية مفتوحة، على أن تُنجز الأشغال في مدة زمنية قدرها 24 شهراً لكل عقد.

وأكدت سوناطراك أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزامها بالتشريع الجزائري، خصوصاً المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 14 أوت 2021، المتعلق بإجراءات المراقبة والمتابعة في إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات عبر الأنابيب، بما يضمن سلامة الشبكة وحسن تسييرها.