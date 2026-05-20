سوناطراك توقّع مذكرة تفاهم مع “بتروغاز” العمانية

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مع شركة “بتروغاز” للاستكشاف والإنتاج العُمانية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتطوير فرص التعاون في مجال استكشاف واستغلال المحروقات بالجزائر.

ونظّمت مراسم التوقّيع، التي حضرها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، على هامش معرض عمان للبترول والطاقة (OPES 2026) ، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 مايو الجاري، في مسقط بسلطنة عمان.

وللإشارة، فإن شركة “بتروغاز” تنشط في مجالي الاستكشاف والاستغلال، وهي تابعة لمجموعة محمد البرواني. كما أنها تدير عمليات إنتاج في كل من سلطنة عمان ومصر وهولندا والمملكة المتحدة والدنمارك.

وتعدّ هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسيرة التعاون بين الشركتين، وتعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز.