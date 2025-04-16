سوناطراك توقّع مذكرتي تفاهم مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن

وقعت شركة سوناطراك مع شريكها شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن الموطّنة بالولايات المتحدة الأمريكية مذكرتي تفاهم على هامش المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة 2025 وذلك بهدف تعزيز وتوسيع تعاونهما من خلال استكشاف فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع تتمثل مذكرة التفاهم الأولى حسب ذات البيان ” في تحديد إطار المناقشات. المتعلقة بدراسة إمكانيات التعاون في تطوير المكامن الكربوناتية، أما مذكرة التفاهم الثانية. فتتعلق بتطبيق تقنيات الاستخراج المعزز للنفط، بغرض تعظيم الإنتاج وتعزيز عوامل الاسترجاع النهائي”.

للإشارة فإن سوناطراك وشركة أوكسيدنتال تعملان مع شريكين آخرين على استغلال محيط بركين التعاقدي، وذلك في إطار عقد للمحروقات تم توقيعه بتاريخ 19 جويلية 2022 يضيف البيان.

وجاء توقيع المذكرتين في إطار مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي. رفقة وفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى الأمريكي الجزائري للطاقة 2025 بمدينة هيوستن الأمريكية. الذي نُظّم من طرف مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري والغرفة الثنائية الأمريكية الجزائرية، بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن.

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