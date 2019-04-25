“سوناطراك” تُجدد عقد امداد شركة “ايني” الايطالية بالغاز

وقعت شركة “سوناطراك”، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الشركة الايطالية للطاقة” ايني “، بشأن تجديد عقد امداد ايطاليا بالغاز الجزائري، والذي سينتهي نهاية 2019 .

وحسب بيان لـ” سوناطراك” ، فقد وقع رئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” رشيد حشيشي، و الممثل عن شركة “ايني” الايطالية، كلوديو ديسكالي، على “مذكرة تفاهم، تؤكد استعدادهم لتجديد عقد إمداد الغاز قريبًا ، عبر خط الأنابيب الذي يعبر البحر الأبيض المتوسط ​​للسنوات القادمة “.

وأضاف البيان ،:” أن توقيع مذكرة التفاهم هي خطوة جديدة في تقوية العلاقة التاريخية بين الشركتين” .