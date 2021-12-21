سوناطراك تُجري تمرينا بمصفاة سيدي ارسين غدا وتعتذر لسكان المنطقة

أعلنت سوناطراك عن إجراء تمرين محاكاة لحادث صناعي، يوم غد الأربعاء، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وهذا على مستوى مصفاة الجزائر بسيدي ارسين بالعاصمة.

وأعلمت سوناطراك، الرأي العام، عبر بيان لها، بإجراء هذا التمرين، بمصفاة الجزائر بسيدي ارسين في بلدية براقي بالجزائر العاصمة.

كما أوضحت أن هذا التمرين، يندرج في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف المديرية المركزية للصحة، الأمن و السلامة لمجمع سوناطراك.

كما يشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الدرك الوطني والمصالح الاستشفائية للمستشفى الجامعي لزميرلي المحاذي للمصفاة.

وتقدمت سوناطراك مسبقا باعتذاراتها لكافة المواطنين القاطنين قرب المصفاة، بسبب الازعاج الذي قد ينجم جراء هذا التمرين.

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سوناطراك توقع عقد تطبيقي مع المعهد الجزائري للتقييس

وقع مجمع سوناطراك أمس الإثنين، على عقد تطبيقي مع المعهد الجزائري للتقييس (IANOR). ويأتي توقيع هذا العقد، في إطار المنهجية الدولية (ISO 37 001) والتي تسعى إلى تدعيم المؤسسات بالأنظمة والمعايير المعتمدة لمكافحة الفساد وترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية. كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز علاقات الثقة المتبادلة بين سوناطراك ومختلف العملاء والشركاء على الصعيد الوطني والدولي. وذلك بما يتوافق مع مقتضيات الإطار القانوني والتنظيمي. فبالإضافة إلى ترسيخ ثقافة أخلقة الأعمال بسوناطراك. فإن تبني هذا المعيار الدولي “ISO 37 001” سيساهم في حماية الشركة وأصولها وموظفيها من الممارسات التي لا تتماشي مع الشفافية والنزاهة. كما أكد البيان، إن مجمع سوناطراك عازم على إرساء قواعد أكثر صرامة. من حيث الامتثال للقوانين والأنظمة في مجال الشفافية والنزاهة في جميع مجالات أنشطتها.

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