سوناطراك تُجري تمرين محاكاة لحادث في تيزي وزو

أجرت مؤسسة سوناطراك، تمرين محاكاة لحادث، اليوم الخميس، على الساعة التاسعة صباحا، بمركز توزيع وتخزين الوقود التابع للشركة الفرعية نفطال المتواجد بواد عيسي ولاية تيزي وزو.

وأوضح بيان للمجمع، أن هذا التمرين، يندرج في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لمجمع سوناطراك.

ويشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، والأمن الوطني، والدرك الوطني. والمصالح الاستشفائية للمستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو.

وتتقدم سوناطراك مسبقا باعتذاراتها لكافة المواطنين القاطنين قرب المركز بسبب الإزعاج الذي قد ينجم جراء هذا التمرين.