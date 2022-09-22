سوناطراك تُجهز 50 قسما بالإبتدائي بمعدات رقمية

قام مجمع سوناطراك بالمساهمة في تجهيز 50 قسم رقمي بالمدارس الإبتدائية بمعدات بيداغوجية رقمية.

وجاء ذلك، في إطار مشروع المدرسة الرقمية وتنفيذا للإتفاق المبرم بين مجمع سوناطراك والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

وأوضح بيان للمجمع، أن مساهمة سوناطراك تجسدت في تقديم مساعدة مالية لإقتناء معدات الإعلام الالي. وكذا الألواح الرقمية بالإضافة إلى المعدات الرقمية لصالح التلاميذ.

كما تأتي مساهمة المجمع لترافق تلاميذ المدارس في هذا الدخول المدرسي. وتدعيما لجهود الدولة لتمكين تلاميذتنا من متابعة دروسهم بإستعمال وسائل بيداغوجية عصرية.

وتندرج إلتفاتة مجمع سوناطراك، ضمن إلتزماتها المجتمعية بإعتباره مؤسسة مواطنة. وتكريسا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها دوما مع مواطنيها في كل ربوع الوطن.

هذا ويتمنى مجمع سوناطراك التوفيق لكل تلاميذ الجزائر في مشوارهم الدراسي.