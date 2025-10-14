سوناطراك تُحوّل “الشركة الجزائرية للطاقة” إلى “الشركة الجزائرية لتحلية المياه”

أعلن مجمع سوناطراك تحويل فرعه “الشركة الجزائرية للطاقة AEC”، إلى الشركة الجزائرية لتحلية المياه ADC (Algerian Desalination Company).

وذلك في إطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذاً لقرارات مجمع سوناطراك الرامية إلى تجسيد ترقية الأداء المؤسساتي وتعزيز الأمن المائي الوطني.

وحسب بيانٍ لشركة سوناطراك، فإن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار الشركة، تعكس نقلة نوعية تواكب الإنجازات الكبرى التي حققها الفرع على مدى أكثر من عقدين في مجال تحلية مياه البحر، بفضل الدعم المتواصل من مجمع سوناطراك والدولة الجزائرية.

ويأتي هذا التحول في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مجال الأمن المائي. مما يفرض مضاعفة الجهود والاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة.

ومن هذا المنطلق، تفتتح الشركة الجزائرية لتحلية المياه عهداً جديداً من التخصص والريادة، واضعة ضمن أولوياتها:

تطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التحلية. تحسين الكفاءة الطاقوية لمختلف المنشآت. وضمان استمرارية واستدامة استغلال وصيانة البنى التحتية الحيوية.

كما تسعى الشركة إلى توطين صناعة تحلية المياه في الجزائر من خلال الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية. وتعزيز القدرات العلمية والتقنية، مما يجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وتفتح الشركة الجزائرية لتحلية المياه آفاقاً واعدة لتحقيق الأمن المائي الشامل للبلاد عبر تنويع مصادر المياه غير التقليدية. لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات مياه الشرب، الزراعة، والصناعة. سواء من خلال تحلية مياه البحر أو استغلال الموارد المائية المالحة في الجنوب الكبير.

ويمثل هذا التحول تجسيداً عملياً للإرادة الراسخة للدولة الجزائرية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يضع الأمن المائي في صميم أولوياته. تأكيداً على التزام الجزائر عبر مجمع سوناطراك وفروعه بمستقبل مزدهر وآمن للأجيال القادمة.