سوناطراك تُسلم أولى شحنات الغاز الطبيعي إلى التشيك

أعلنت سوناطراك، أنها شرعت بتاريخ 1 أكتوبر 2024، في تسليم أولى كميات الغاز الطبيعي للشركة التشيكية “شاز”، حسب ما أفاد بيه بيان للسوناطراك.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم الشروع في تسليم أولى كميات الغاز الطبيعي للشركة التشيكية “شاز”. وذلك في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي تم توقيعه مؤخرًا بين الشركتين.

ويتم نقل هذا الغاز المخصص لتزويد جمهورية التشيك، عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا مُتوجًا بذلك مفاوضات مثمرة استمرت لمدة عامين. حيث يشكل هذا العقد حجر الأساس. للتعاون بين الشركتين بهدف تعزيز علاقتهما على المدى الطويل، حسب البيان نفسه.

وتجدر الإشارة إلى إنّ هذا العقد الأول سيسمح لسوناطراك بالاستحواذ على حصة في السوق الغازي التشيكي. ويُمكّنها، أيضا من تعزيز دورها كمورد موثوق وطويل الأمد للغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

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