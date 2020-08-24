سوناطراك تُشيد بباحثة طورت عملية جديدة لمعالجة المياه

يشيد مجمع سوناطراك، بالأنسة خلوف مريم، باحثة دكتورة في هندسة العمليات الصناعية و مهندسة تحليلية بمديرية البحث والتطوير لبومرداس.

ويأتي ذلك، بعد احداث الباحثة، لعملية جديدة لمعالجة المياه و تطوير المواد، حيث تحصلت إثرها على شهادة اختراع وطنية من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “INAPI”.

وسيعطي تطوير هذا الاجراء، للمؤسسة، ميزة التحكم التنافسي في مجال المواد وفي عمليات معالجة وفصل السوائل بما في ذلك المياه المستهلكة من المصادر الصناعية.

وأكدت المؤسسة، أن هذا الإنجاز سيلقى ترحيبا كبيرا على المستوى الوطني.

وأكد المجمع في بيان له، أنه يسعى دائما على تشجيع الابتكارات الذاتية لاطاراتها وتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات.

وهنأ المجمع، الكفاءات الجزائرية على هذا الإنجاز و المزيد من النجاحات في المستقبل.