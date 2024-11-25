سوناطراك تُطلق مسابقة لتوظيف خريجي الجامعات

أعلنت سوناطراك، عن إطلاق مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحسب بيان للشركة، تندرج هذه المسابقة الوطنية في إطار مخطط توظيف الشركة الهادف إلى دعم مواردها البشرية، من خلال توظيف حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات المرتبطة بسلسلة القيمة للمحروقات. والتي ستساهم في تنفيذ مشاريع سوناطراك الإستراتيجية.

وسيتم فتح باب التسجيل للمسابقة الوطنية لسوناطراك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط التالي:

https://nationalrecruit.sonatrach.dz/

كما سيتم فتح التسجيل، إبتداءً من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على الساعة الثامنة صباحا. لسيتمر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على الساعة الثامنة مساء.

وأوضح البيان، أنه وللمشاركة في المسابقة، على المترشحين أن يستوفوا الشروط التالية:

أن يكون المترشح مسجلا ومفعّلا في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل.

وبالنسبة لمنصب مهندس، يشترط أن يكون المترشح متحصلا على مستوى بكالوريا +5 سنوات فما فوق. في المجالات المطلوبة “شهادة ماستر أو مهندس أو دكتوراه”.

أما بالنسبة لمنصب تقني، فيجب أن يكون المترشح متحصلا على مستوى بكالوريا +3 سنوات. في التخصصات المطلوبة “شهادة ليسانس LMD أو DEUA”.

هذا وسيتم استدعاء المترشحين من طرف سوناطراك عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح، والذي يتضمن تاريخ ومركز الإختبار.

ويمكن الإطلاع على قائمة التخصصات المهنية وعلى كل تفاصيل المسابقة من خلال موقع التسجيل المذكور أعلاه عبر نفس الرابط.

وأشار البيان، إلى أنه وبعد استكمال عملية الإنتقاء، سيتم توجيه الناجحين، بصفة تدريجية. لشغل مناصب عملهم على مستوى الوحدات والمنشآت الإنتاجية لسوناطراك عبر ربوع الوطن، وفق الاحتياجات المسجلة.

ومن خلال هذه العملية الموحدة، تجدد كل من سوناطراك والوكالة الوطنية للتشغيل التزامهما بضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الانتقاء. بهدف استقطاب أفضل الكفاءات الشابة من خريجي الجامعات والمعاهد عبر كافة التراب الوطني.