سوناطراك تُطلق مسابقة وطنية وهذه التفاصيل

أعلنت سوناطراك، عن إطلاق مسابقة وطنية “لأفضل منشور علمي في الجزائر”، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وتندرج هذه المسابقة، حسب بيان للمجمع، في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس الشركة. وتأتي في سياق اتفاق التعاون الموقع بتاريخ 07 فيفري 2023 بين المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وسوناطراك.

ويهدف هذا الإتفاق على وجه الخصوص إلى التقارب والتنسيق بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من جهة والقطاع الاقتصادي من جهة أخرى.

وتهدف المسابقة الوطنية لأفضل منشور علمي من مصفA +، التي ستجرى خلال الفترة الممتدة من 22 أكتوبر 2023 إلى 22 نوفمبر 2023، إلى تشجيع الطاقات والكفاءات العلمية.

وكذا مكافأة الامتياز في البحث العلمي، من خلال تسليط الضوء على أبرز المنشورات العلمية التي تم نشرها منذ 2018، في إحدى المجالات التالية: الأمن الطاقوي، والأمن الغذائي، والأمن الصحي.

وتؤكد سوناطراك، من خلال هذه المبادرة، التزامها بتعزيز البحث العلمي في الجزائر ودعمه. وتكريم الامتياز داخل المجتمع العلمي الوطني والاحتفاء به.

وبالنسبة لشروط المشاركة، فيجب أن يكون مؤلف المنشور تابعا لمؤسسة موطنة في الجزائر. وفي حالة ما إذا كان المنشور نتاج تعاون دولي، فعلى المؤلفين تحديد تبعيتهم “فريق مختلط”، والإشارة بوضوح إلى المؤلف الرئيسي وكذا المؤلفين المشاريكين وتحديد جنسياتهم.

وتعتمد معايير الإختيار على سمعة المجلة أو الموضوع المنشور ومعامل تأثيره وعدد إشهادات المقال أو المؤلف ومدى ملاءمة الموضوع المطروح وحداثته ودور المرشح وترتيبه بين المؤلفين.

وتمنح للفائزين في مسابقة أفضل منشور علمي في الجزائر من مصنف A جائزة قدرها 1.500.000 دج لكل فائز.

وفضلا عن الجوائز، ستتاح الفرصة لكل فائز لعرض موضوع منشوره خلال حفل تسليم الجوائز.