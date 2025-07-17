سوناطراك تُعلن بلوغ محطة تحلية مياه البحر ببجاية قدرة إنتاجية بـ120 ألف متر مكعب يوميًا

أعلن مجمع سوناطراك، مساء اليوم، عن بلوغ محطة تحلية مياه البحر الواقعة بتيغرمت، بلدية توجة، ولاية بجاية، قدرة إنتاجية تُقدَّر بـ120,000 متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن البرنامج الوطني التكميلي لتعزيز الأمن المائي.

وقد تم تحقيق هذه المرحلة بنجاح وفقًا للجدول الزمني المسطّر والبروتوكول المعتمد بين الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، والمؤسسة الجزائرية للمياه، في إطار نهج تدريجي مدروس لرفع وتيرة الإنتاج.

ومن المرتقب أن تشهد المحطة خلال المرحلتين المقبلتين زيادتين متتاليتين في القدرة الإنتاجية، لتصل أولاً إلى 150,000 متر مكعب يوميًا، ثم إلى 180,000 متر مكعب يوميًا في غضون الأيام القليلة القادمة.

وتُعد محطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، بطاقة إنتاجية نهائية تبلغ 300,000 متر مكعب يوميًا، إحدى المنشآت المدرجة ضمن البرنامج الوطني التكميلي الأول، حيث ستُسهم، عند بلوغها الطاقة القصوى، في ضمان تزويد مستقر ومنتظم بالمياه الصالحة للشرب لفائدة نحو 3 ملايين مواطن.

ومن خلال هذا الإنجاز، يجدّد مجمع سوناطراك التزامه الثابت بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف ربوع الوطن.