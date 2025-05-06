سوناطراك تُعلن عن نتائج المسابقة الوطنية لتوظيف مهندسين وتقنيين جامعيين

أعلن مجمع سوناطراك، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، عن نشر النتائج الرسمية للمسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات، المعاهد والمدارس الأكاديمية، قصد شغل مناصب مهندسين وتقنيين عبر مختلف منشآت المجمع.

وأكد المجمع في بيان له اليوم، أن المسابقة التي نُظّمت بين 29 ديسمبر 2024 و04 جانفي 2025. شهدت مشاركة قياسية بلغت 181.162 مترشحًا، في أكبر عملية توظيف تُنظّمها سوناطراك. خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حجم الإقبال واهتمام الكفاءات الوطنية بالالتحاق بالمجمع.

مشيرا أنه تم استكمال عملية التصحيح وفق معايير دقيقة وصارمة لضمان أعلى درجات الإنصاف والشفافية. حيث سبقتها عملية تشفير أوراق الإجابة لإغفال هوية المترشحين.

وجرى التصحيح -يضيف البيان- في ظروف تنظيمية مثالية، وبعناية فائقة، مع تخصيص الوقت الكافي لهذه المرحلة الحساسة. مما يعكس التزام سوناطراك الراسخ بالحفاظ على مصداقية المسابقة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وقد أسفرت هذه العملية عن تفوق 6000 مترشح في هذه المسابقة الوطنية. وسيتم تنصيبهم تدريجيًا عبر مختلف المنشآت والمواقع التابعة لسوناطراك. وذلك وفقًا للاحتياجات المسجلة، وفي إطار احترام التخصصات والكفاءات المطلوبة، وفق ذات البيان.

كما أعلمت سوناطراك في بيانها، كافة المترشحين أن النتائج الرسمية أصبحت متاحة عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل. كما تم نشر قوائم الناجحين على مستوى ملاحق الوكالات المحلية للتشغيل، حرصًا على تسهيل الاطلاع عليها من قبل المعنيين.

وفي ختام البيان توجهت سوناطراك بخالص الشكر والتقدير لجميع المترشحين على ثقتهم واهتمامهم. وهنأت الفائزين في هذه المسابقة، مجددةً التزامها الراسخ بدعم الكفاءات الوطنية.

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