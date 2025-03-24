سوناطراك تُمول مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة

تم اليوم التوقيع على إتفاقية تمويل بين مجمع سوناطراك ووزارة الصحة، لفائدة مستشفى الحروق الكبرى “سعيد شيبان” بزرالدة بالجزائر العاصمة.

وأشرف كل من الأمين العام لمجمع سوناطراك، عبد القادر زروقي، ومدير الصحة والسكان لولاية الجزائر، لهلالي، على توقيع هذه الاتفاقية.

وتُعنى هذه الأخيرة بتمويل عملية اقتناء معدات وتجهيزات ومستلزمات طبية متطورة. لفائدة هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج الحروق الخطيرة.

كما تهدف هذه الاتفاقية التي تساهم في تجسيدها مختلف فروع مجمع سوناطراك، إلى دعم قدرات مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة من خلال توفير العتاد الطبي اللازم. بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمصابين.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجمع سوناطراك ووزارة الصحة أن وقعا اتفاقية مماثلة بتاريخ 21 ديسمبر 2023. خُصصت لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات ومعدات طبية وأثاث طبي لفائدة مصلحة الحروق الكبرى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “محمد بوضياف” بولاية ورقلة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج سوناطراك للاستثمار الاجتماعي، بوصفها مؤسسة مواطنة ملتزمة بترسيخ قيم التضامن الوطني.